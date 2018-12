Made by Hagi

Tegenover ons zit de kersvers Roemeens voetballer van het Jaar. Razvan Marin. Zoon van een ex-international en draaischijf van Standard. Bescheiden, maar ambitieus in zijn vak. “Spanje, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk… in die topcompetities wil ik ooit spelen.” De levenswandel van een van de chouchous van de Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi. “Hij overtuigde me om naar België te komen.”