“In Kortessem zal ik nooit meer priester zijn”

KORTESSEMPastoor A.B. (53) uit Kortessem, die woensdag door het bisdom Hasselt preventief geschorst werd omdat hij een intieme relatie had met een persoon zonder hem te vertellen dat hij priester is, heeft gisteren opnieuw een gesprek gehad met de bisschop. “Hoe lang ik nog geschorst blijf, weet ik niet. Maar ik denk niet dat het mogelijk is dat ik in Kortessem nog ooit opnieuw priester wordt”, zegt A.B. Ondertussen wordt naar een oplossing gezocht voor de komende kerkdiensten in de gemeente.