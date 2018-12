Wie kan zeggen dat hij zowel de Europese triomf van KV Mechelen in 1988 als de memorabele futsaltitel van FT Antwerpen in 2007 live bijwoonde? Kevin Verschueren. In 2007 stond hij zelfs op het parket. U begrijp dat de speler-coach van tweedeklasser RSC Koersel uitkijkt naar de bekerclash met zijn ex-club vanavond in Curticella.