“Mijn broer is geen maffioso”

Zus van in Maasmechelen opgepakte Antonio Costadura in de bres voor haar broer

mAASMECHELEN“Mijn broer is noch een drugsbaron, noch een maffioso”, fulmineert Francesca Costadura in een reactie op de arrestatie van haar broer Antonio gisteren, in het internationale onderzoek tegen de Italiaanse maffiaclan ‘ndrangheta. “Allemaal dikke zever van de politie van Calabrië.” Mijn moeder heeft mijn broer meer dan eens 50 euro moeten toestoppen om met zijn gezin rond te kunnen komen.” Antonio Costadura zit opgesloten in de gevangenis van Hasselt op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en drugshandel. Italië beschouwt hem als een van de kopstukken van de ‘ndrangheta en vraagt zijn uitlevering.