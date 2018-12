Toen Maria Frederix op haar 35ste met pensioen werd gestuurd na een hersenbloeding, besloot ze zich in te zetten voor het buurtleven in Rooierheide, een wijk in Diepenbeek. Maria nam zoveel hooi op haar vork dat haar man haar soms moest intomen. ‘Vaak vroeg ik me af hoe ze het gebolwerkt kreeg.’