De clash op Stayen tussen STVV en Standard is eentje waar Jos Beckx reikhalzend naar uitkijkt. De Looienaar was in totaal zes jaar doelmannentrainer op Stayen en drie jaar op Sclessin. Hij geeft zijn ongezouten mening over de topper en over de doelmannen van de Rouches en de Kanaries. “Pirard is nog jong, hij moet geduldig blijven.”