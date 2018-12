Ook zonder Pozuelo, Trossard, Samatta, Berge en Uronen in de basis was het dus inderdaad geen KRC Genk B in de bekermatch op Charleroi. Hoogstens KRC Genk A’, de ‘nieuwe’ elf van Philippe Clement wonnen autoritair en met dezelfde flair. De Genkse coach had na afloop lovende woorden voor Zinho Gano en Ibrahima Seck, die de ploeg met hun specifieke kwaliteiten extra cachet gaven. “Ik deed gewoon mijn job”, vertelt Seck op ‘the day after’. “Als prof moet je altijd klaar staan om te presteren.”