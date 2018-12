Bennard Kumordzi (33) beleefde misschien wel het moeilijkste jaar uit zijn carrière. Hij werd vijf maanden geschorst nadat hij een te hoge waarde van Carboxy-THC in zijn bloed had, een niet-prestatiebevorderend middel dat op cannabisgebruik wijst en op de dopinglijst staat. “Het was een manier om mijn problemen te vergeten, maar ik zat fout. Ik neem alle schuld op mij.”