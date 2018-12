Hubo Limburg United speelt dit weekend de kwartfinales in de beker van België tegen Brussels. Vanavond (20.30u) staat de heenwedstrijd in de Alverberg op het menu, zondag volgt de terugwedstrijd in Neder-Over-Heembeek. De winnaar speelt in de halve finale tegen Bergen of Charleroi. Voor Maxime Depuydt, de voorbije zes seizoenen aan de slag bij Brussels, wordt het alvast een speciaal tweeluik.