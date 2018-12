Yanina Wickmayer verkoopt haar Hasseltse horecazaak

Hasselt - De gekende horeca-ondernemer Wim Gommers draagt de fakkel van de groep Aromazz over aan zijn dochter Nele. Die drukt meteen haar stempel met een nieuwe naam (Kachet), een nieuw concept en twee nieuwe eventlocaties in Limburg, waaronder het complex Kaai16 dat is gekocht van Yanina Wickmayer.

Met de nv Theatercafé heeft de familie Gommers een belangrijke activiteit in de uitbating van brasserieën. Die tak wordt onafhankelijk verdergezet (weliswaar zonder de concessies van Het Dennenhof en Het Koetshuis). Daarnaast zorgen Wim en Nele Gommers met Aromazz voor de catering op eventlocaties als Tiendschuur Herkenrode en Hangar 58 in Bokrijk. Het is deze activiteit die na de familiale overdracht van het bestuur, een grondige metamorfose ondergaat.

“Met Kachet, zoals Aromazz wordt herdoopt, willen we de voetafdruk van het familiebedrijf in het Limburgse eventlandschap nog sterker maken”, zegt Nele Gommers. “Dit doen we door ons exclusief te focussen op unieke eventlocaties en in te spelen op de hedendaagse behoeften. De standaard ligt beduidend hoger dan pakweg 10 jaar geleden. Zowel bedrijven als particulieren willen zich onderscheiden en genodigden omverblazen met een unieke omkadering, vormgeving en menu. Dat maakt deze markt enorm boeiend en daar willen we met Kachet de lat nog hoger leggen.”

Wickmayer

Om die ambitie in te vullen wordt het aanbod uitgebreid met twee locaties: “Vanaf april 2019 wordt de 17e-eeuwse vierkantshoeve Het Goed van Gothem in Heers, opengesteld voor privé- en bedrijfsfeesten”, vertelt Nele Gommers. “Met drie gerestaureerde feestzalen, vijf kamers, eigen glamping en bloesembar wordt dit een all-in bestemming.”

Daarnaast opent in januari LOFT16 in Hasselt. Gommers heeft samen met een andere investeerder het gebouw Kaai16 gekocht van tennisvedette Yanina Wickmayer, en reserveert de rooftop voor exclusieve meet & dine-gelegenheden. “In Kaai16 komt ook de Kachet Food Studio, een nieuw concept waarin we een aanbod van kwalitatieve seizoens- en streekgebonden gerechten neerzetten. We kiezen daar resoluut voor interactie en beleving, met speciaal ontworpen decors als apero-boutiques, boqueria-marktjes, street food, grill bars en food sharing-formules.” De Malle Koks blijven de uitbating verzorgen van restaurant Kaaiman en de grote feestzaal in Kaai16.