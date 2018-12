Russen tonen interesse in recyclagewerk van Genkse bedrijf Gielen: “Interessant voorbeeld voor regio rond Moskou”

Genk -

Rusland toont interesse in het recyclagewerk van het Genkse recyclagebedrijf Gielen. In de regio rond Moskou hebben ze immers grootse plannen om afvalverwerking op een efficiëntere manier te beheren. Ze zijn daarbij ook op zoek naar partners. Daarom kreeg de Genkse plant gisteren hoog bezoek uit Rusland. Evgeny Khromushin, minister van Wonen in de Regio Moskou, en Natalia Egorova, plaatsvervangend minister van Ecologie in de Regio Moskou, wilden wel eens weten hoe ze dat in Genk doen.