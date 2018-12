Riemst -

In Riemst woonden de leerlingen van de lagere school vandaag een bijzonder optreden bij. Guido Smeyers bracht het muzikale sprookje Peter en de Wolf, en werd daarbij begeleid door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht. Een mooie kans voor Defensie om hun zachtere kant eens te tonen. In een maand tijd treden zij 8 keer samen op. In Leopoldsburg, Sint-Truiden en Riemst passeerden zij al. Hasselt is volgende week nog aan de beurt.