Ndrangheta-kopstuk Antonio Costadura in de cel dankzij Europees arrestatiebevel

Tongeren / Maasmechelen / Lanaken / Genk / Lummen - Bij de onderzoeksrechter in Tongeren zijn donderdag negen verdachten voorgeleid, die woensdag zijn opgepakt in de grootschalige actie tegen de Italiaanse maffia Ndrangheta. Woensdag werden al drie personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst omdat tegen hen een Europees arrestatiebevel was uitgeschreven. Een van hen is de 44-jarige Antonio Calogero Costadura, die door het gerecht in Calabrië gezocht werd. Hij verbleef in een appartement op de Oude Baan in Maasmechelen. Van de negen voorgeleide verdachten zijn er donderdag zeven aangehouden.

Video: TVL

Twee van de negen zijn onder voorwaarden in vrijheid gesteld, liet het parket van Limburg donderdag weten. In België namen woensdag honderd agenten, waaronder speciale eenheden, deel aan een grote actie met huiszoekingen in Maasmechelen, Lanaken, Genk, Lummen en Wommelgem.

De huiszoekingen vonden op veertien adressen plaats, waar vermoedelijke leden of mensen met banden met de Calabrese misdaadorganisatie verbleven. Antonio Costadura zou grote partijen drugs via ons land op internationale schaal hebben verhandeld. Costadura werd al op 34-jarige leeftijd door de Italiaanse justitie gezocht voor het smokkelen van cocaïne. Hij werd veroordeeld tot acht jaar cel. Costadura is de biologische zoon van maffiabaas Salvatore Nirta uit San Luca in Calabrië, de bakermat van de Ndrangheta.

Op een persconferentie woensdag in Den Haag werd bekend gemaakt dat het gerecht beslag kon leggen op twee miljoen euro crimineel geld, 140 kilo xtc-pillen en zo’n 3.500 kilo cocaïne. De negen voorleidingen in het kader van het Belgische dossier gebeurden donderdag bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Gedurende het onderzoek zijn er observaties en telefoontaps uitgevoerd. De aangehouden personen worden onder meer verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en inbreuken op de drugswet. De invallen in België maakten deel uit van een gecoördineerde actie waaraan ook Italië, Duitsland, Nederland en Suriname deelnamen. In totaal werden 90 mensen gearresteerd. Eurojust en Europol ondersteunden de actie.

Volgens het Limburgse parket investeerde de organisatie de opbrengsten van de cocaïnehandel in de lokale economie en samenleving, waarmee ze een schijnbaar legale machtspositie opbouwden. Twee van de zeven aangehouden verdachten moeten vrijdag al voor de raadkamer verschijnen, terwijl de anderen er volgende dinsdag moeten passeren.