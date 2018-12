VIDEO. Ontsnapte runderen schrikken Waterschei op

Genk -

Vier ontsnapte runderen hebben vanavond een deel van Waterschei op stelten gezet. De dieren trippelden van De Bodemstraat, via de Oud Asserstraat langzaam tot naar de erg drukke Wiemesmeerstraat. Zelf geschrokken door het verkeer liepen de dieren richting Weg naar As. Daar slaagde de politie er in ze voor een woning tot rust te laten komen met als doel ze te begeleiden naar een naburige weide die afgesloten kon worden. Maar ook een politiewagen met blauwe zwaailichten die moest verhinderen dat de dieren verder konden slaagde daar niet in. De runderen sprongen over de wagen uit en renden zo terug richting E314. Even was er angst dat de dieren daar terecht zouden komen. In dat geval was een drama erg dichtbij. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.