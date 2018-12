30 jaar voor Surinamer die zwanger lief doodstak: “Daarna krijg ik nog een straf van de Heer”

Hasselt / Tongeren -

“Denk niet aan uzelf, denk aan de kinderen”, gaf assisenvoorzitter Liesens nog mee aan Andy Olymph (44) toen die voor de laatste keer vanuit Tongeren naar de Hasseltse gevangenis werd teruggestuurd. Dertig jaar cel kreeg de Surinamer gisteren voor doodsteken van zijn zwangere vriendin Naftaly (27) in hun Hasseltse flat. Vijf jaar meer dan de aanklager voordien had gevraagd. “Het is een zware straf voor zeer, zeer ernstige feiten”, klonk het hof. “Het zwaarste misdrijf dat onze samenleving kent.”