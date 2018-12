Nog geen middelbaar diploma, wel al grote onderscheiding aan unief

Hasselt / Zonhoven -

Ze krijgen wekelijks acht uur wiskunde in het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven, maar toch kan dat zesdejaars Jordy Carolus en Wietse Vaes nog niet voldoende uitdagen. Daarom kregen ze de unieke kans om al één vak te volgen aan de UHasselt, in de opleiding Wiskunde. Hun eerste examen aan de unief bewijst hun talent. Jordy haalde 16 op 20, Wietse zelfs 18. Goed voor respectievelijk grote en grootste onderscheiding. “Dit is zeer uitzonderlijk, zeker omdat zij dit combineren met de leerstof uit het zesde jaar”, klinkt het bij de UHasselt.