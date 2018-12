Real Madrid bekert voort na nieuwe doelpuntenkermis, zonder Thibaut Courtois

Real Madrid heeft zich zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de Copa del Rey. De Koninklijke klopte in de return van de zestiende finales derdeklasser Melilla met 6-1. Real had de heenwedstrijd al met ruime 0-4 gewonnen.

Asensio, met twee treffers (33. en 35.), en Sanchez (39.) zorgden voor een 3-0 ruststand. Na de koffie diepten Isco (47. en 83.) en Vinicius (75.) de kloof dieper uit. Qasmi (81.) redde tussendoor de eer voor de bezoekers op strafschop. Na het geruststellende resultaat uit de heenmatch liet coach Santiago Solari heel wat sterkhouders uit de kern.

Ook Thibaut Courtois stond niet op het wedstrijdblad bij Real. Solari gunde Keylor Navas speelminuten. De Costa Ricaan was tot dit seizoen vaste waarde tussen de Madrileense palen, maar zag afgelopen zomer Courtois in de Spaanse hoofdstad landen. Julen Lopetegui, die het seizoen bij Real als T1 begon, koos geen vaste nummer 1 en stelde beide doelmannen in een soort van beurtrol op: Courtois in de Spaanse competitie en Navas in de Champions League. Solari maakte hier echter een einde aan, en opteert ook in het Kampioenenbal voor de Rode Duivel.

Foto: Photo News