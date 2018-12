Dankbaar zijn voor de kleine dingen: hier zijn Limburgers dankbaar voor

Natuurlijk, eindejaar is dé periode om stil te staan bij alle mooie dingen van afgelopen jaar en daar dankbaar voor te zijn. Maar als je daar gewoon alle andere maanden van het jaar mee doorgaat, ga je - en dat is bewezen - gelukkiger door het leven. Ook fijn: het kost amper moeite. Gelukkig maar, het suffe imago van dankbaarheid is 180 graden gedraaid.