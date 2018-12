Sumo worstelen met stieren

In China kunnen waaghalzen die zich willen meten met de kracht van een stier, in de ring stappen om een rund te lijf te gaan. Het stierenvechten gaat er wel helemaal anders aan toe dan in Spanje of Frankrijk: er komt geen bloed aan te passen en wapens zijn uit den boze. In plaats daarvan gebruiken de toreadors kungfu en grepen uit het worstelen om hun forse tegenstander tegen de grond te werken.

Voor de Chinese toreadors in de ring stappen, trainen ze intensief om zichzelf en de stier niet te verwonden. Een match tussen dier en mens duurt drie minuten, en in die tijd moet de vechter de stier bij de horens vatten en tegen de grond proberen te werken. De stieren - die tot 400 kilogram kunnen wegen - worden niet gedood achteraf, maar mogen na het gevecht weer grazen in de wei.