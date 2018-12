Een 20-jarige student uit Edegem verkeert in kritieke toestand na een uit de hand gelopen studentendoop in Vorselaar. Samen met twee andere schachten moest de jongeman onder andere visolie drinken, waardoor het zoutgehalte in zijn lichaam totaal ontregeld raakte.

De doop was dinsdagavond begonnen in Leuven. De student wilde immers toetreden tot Reuzegom, een studentenvereniging in Leuven die uitsluitend uit Antwerpse leden bestaat. Na het eerste deel in Leuven ...