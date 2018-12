“Warmtepomp geen goed idee voor oude huizen”

HASSELTNederlandse experts wijzen erop dat warmtepompen geen goed idee zijn in oude huizen. Nochtans probeert de overheid daar de warmtepomp te promoten om iedereen van het gas af te krijgen. Ook bij ons wordt de warmtepomp vaak naar voor geschoven als alternatief voor een mazoutketel of oude kachel om de klimaatopwarming tegen te gaan. “Maar dat is inderdaad alleen maar een goed idee bij nieuwbouw of bij een doorgedreven renovatie”, zegt Stijn Verbeke van Energyville/VITO.