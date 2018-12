Kinderen De Sprong maken ritje door Maaseik met de Sint

Maaseik - Op woensdag 5 december kregen de leerlingen van GO! BS De Sprong hoog bezoek... Sinterklaas en twee van zijn pieten arriveerden in de schoolbus! Maar ook de kindjes van juf Geert, juf Daphne en juf Rebecca zaten op deze bus. Wat een ervaring voor de kleinste kleutertjes, maar ook voor alle andere kinderen van De Sprong.

De buschauffeur, de altijd goedgemutste Pino, pikte Sinterklaas en zijn pieten met zijn persoonlijk versierde bus op om naar De Sprong te komen. Zelfs de allerkleinsten van Het Sprongetje stapen mee op de bus met Sint en Pieten om een ritje door Maaseik te maken. Alle mensen wuifden, lachten, riepen... Een en al enthousiasme in de binnenstad van Maaseik!

erug op school aangekomen wisten de kleutertjes en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar de Sint en zijn pieten te entertainen met hun fantastische zangtalent, danspasjes en zelfs enkele zeer originele hoofddekselsels. Alle kinderen werden dan ook beloond met een grote zak vol lekkers en nog een leuk cadeautje voor in de klas zoals knutselmateriaal, buitenspeelgoed, clics, smartgames of spelletjes.

Maar na deze speelgoed- en snoepjestijd stappen de kinderen van juf Elke en juf Veerle terug in de werkelijkheid. Zij schrijven momenteel hun allereerste nieuwjaarsbrief helemaal zelf! Dat kost bloed, zweet en tranen, maar de juffen zijn apetrots op al dat schrijftalent. De papa's en mama's, opa's en oma's, peters en meters... zullen nog even in spanning moeten wachten, want deze prachtige zelfgeschreven brief kunnen ze pas op 1 januari 2019 bewonderen.