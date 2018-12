WK motorcross opent in maart dan toch met GP van Argentinië

Het WK motorcross 2019 begint op 10 maart met de Grote Prijs van Argentinië in Neuquen (Patagonië). Dat bevestigt de Internationale motorsportfederatie FIM op zijn website.

Omdat de lokale organisatie het financiële plaatje niet rond kreeg, was het nog onduidelijk of Neuquen net als dit jaar de eerste WK-manche zou organiseren. Die knoop is nu doorgehakt.

De rest van de WK-kalender lag al langer vast. De Grote Prijs van België staat op 4 augustus in Lommel op het programma.

. 10 maart: GP van Argentinië (in Neuquen)

. 24 maart: GP van Groot-Brittanië (in Matterley Basin)

. 31 maart: GP van Nederland (in Valkenswaard)

. 7 april: GP van Trentin, Pietramurata (Italië)

. 21 april: GP van Hongkong

. 1 mei: GP van China (in Shanghai)

. 12 mei: GP van Lombardije (locatie nog te bepalen)

. 19 mei: GP van Portugal (in Agueda)

. 26 mei: GP van Frankrijk (in St Jean d’Angely)

. 9 juni: GP van Rusland (in Orlyonok)

. 16 juni: GP van Letland (in Kegums)

. 23 juni: GP van Duitsland (in Teutschenthal)

. 7 juli: GP van Indonesië (in Palembang)

. 14 juli: GP van Azië (in Semarang, Indonesië)

. 28 juli: GP van Tsjechië (in Loket)

. 4 augustus: GP van België (in Lommel)

. 18 augustus: GP van Zwitserland (in Frauenfeld/Gachnang)

. 25 augustus: GP van Zweden (in Uddevalla)

. 8 september: GP van Turkije (in Afyonkarahisar)

. 22 september: GP van Italië (in Imola)

. 29 september: Motorcross der Naties (in Nederlandse Assen)