Spanning in Madrid stijgt voor Superclasico, maar Tevez gelooft dat fans slim genoeg zijn: “Het is maar een voetbalmatch”

De spelers van Boca Juniors hebben donderdag een eerste keer getraind in het Santiago Bernabeu-stadion van Real Madrid. Daar spelen ze zondagavond tegen aartsrivaal River Plate de terugwedstrijd van de Copa Libertadores. Carlos Tevez hoopt alvast dat de rellen die leidden tot het verplaatsen van de match naar Spanje zich zondag niet opnieuw voordoen.

“Het is een beetje een vreemde finale. Als speler moet je geconcentreerd blijven op de match want het gaat om een finale in de Copa Libertadores. Maar een River-Boca afwerken in Madrid, het is vreemd”, vertelde de spits van Boca Juniors na afloop van de training.

Op 24 november zouden de twee topclubs uit Buenos Aires elkaar in het stadion van River Plate treffen voor de terugwedstrijd van de finale, maar na hevige rellen werd de match afgelast. Die dag vielen fans van River Plate de spelersbus van Boca aan met stenen en traangas. Meerdere spelers raakten daarbij gewond.

“Ik geloof dat de fans intelligent zijn”

Na heel wat overleg werd beslist de partij te verplaatsen naar Madrid. De 34-jarige Tevez hoopt dat de Argentijnse fans zich dit keer rustig zullen houden. “Ik geloof dat de fans intelligent zijn, ze weten dat ze de boel hier niet in brand kunnen steken”, verklaarde de oud-spits van onder meer Manchester United, Manchester City en Juventus. “Hopelijk blijft alles kalm, zoals het hoort. Het is een simpele voetbalwedstrijd. Wij spelers weten dat het om een finale gaat, maar het blijft ook een simpele voetbalwedstrijd.”

Foto: REUTERS

De heenmatch in La Bombonera, de thuishaven van Boca, eindigde op 2-2.