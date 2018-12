Voor VN steunt België migratiepact nog steeds

De VN gaan ervan uit dat België nog steeds het migratiepact steunt, in welke hoedanigheid Michel ook naar Marrakesh trekt. Dat zegt de verantwoordelijke topdiplomate donderdag in een gesprek met De Standaard. De Canadese VN-diplomate Louise Arbour (71), die de onderhandelingen over het migratiepact leidde en ook de internationale top in Marrakesh overziet, wijst erop dat ons land zich in juli reeds achter het pact geschaard heeft.

“De VN zullen de vertegenwoordiging van België door de eerste minister aanvaarden. Wij hebben niets te zeggen over de vraag of hij het parlement, dan wel de uitvoerende macht vertegenwoordigt. Dat is in elk land anders geregeld. Elk land bepaalt zelf hoe het zich vertegenwoordigt op de internationale scène”, zegt Arbour aan De Standaard. Ze wil zich niet moeien in de Belgische discussie over in welke hoedanigheid premier Charles Michel (MR) komende maandag naar Marrakesh trekt.

Maar zonder een formeel tegensignaal gaat Arbour ervan uit dat ons land het pact nog steeds steunt: “België heeft zich, na een erg transparante en zichtbare procedure, in juli duidelijk mee achter het pact geschaard”, klinkt het. “De logische voortzetting van de procedure is de unanieme aanname van het pact door alle aanwezige landen in Marrakesh, in welke vertegenwoordigingsvorm dan ook”, voegt de diplomate eraan toe.