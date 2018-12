Gwyneth Paltrow onthult waarom ze nog altijd niet met haar nieuwe man samenwoont

Hoewel Gwyneth Paltrow (46) en Brad Falchuk (38) drie maanden geleden al in het huwelijksbootje stapten, woont het koppel nog steeds niet samen. Dat heeft de actrice tijdens een interview bekendgemaakt.

Drie maanden na hun huwelijk wonen Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk nog steeds apart en daar heeft het koppel naar verluidt een gegronde reden voor. Dat vertelde de actrice in een interview voor het tijdschrift van Wall Street Journal. "We pakken alles op onze manier aan. Met tienerkinderen in huis moet je voorzichtig te werk gaan. Dat volledige tienergebeuren is behoorlijk intens", verklaarde Gwyneth.

De actrice heeft zelf twee tienerkinderen uit haar vorige huwelijk met Chris Martin, haar echtgenoot heeft er eveneens twee uit zijn vorige huwelijk. De beide gezinnen samenbrengen is blijkbaar geen sinecure voor het koppel, dat naar eigen zeggen nog volop op zoek is naar de geschikte manier om hun samengestelde gezin te verenigen met het nodige respect voor de kinderen. "Ik ben nooit eerder stiefmoeder geweest", vulde Gwyneth aan. "Ik weet niet hoe ik dat moet doen."

In het interview sprak de actrice ook over de innige band met haar ex Chris Martin, die nog steeds zijn eigen kamer in haar huis bezit. Het voormalige koppel scheidde in 2014 na elf jaar huwelijk, maar bleef omwille van hun kinderen altijd goed met elkaar opschieten. Gwyneth en televisieproducent Brad leerden elkaar vier jaar geleden op de set van de televisiereeks Glee en stapten drie maanden geleden in het huwelijksbootje in de tuin van de actrice.