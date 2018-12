Koraal wordt de kleur van het jaar volgens Pantone

Pantone heeft traditiegetrouw de trendkleur voor het komende jaar voorspeld. Volgens het kleureninstituut zullen we in 2019 als een blok vallen voor living coral. Dat is - zoals de naam al doet vermoeden - een zacht koraalrode tint geïnspireerd op de onderwaterwereld.

Interieur- en modeliefhebbers kijken elk jaar uit naar december, want sinds twee decennia voorspelt Pantone in deze maand de trendkleur voor komende zomer. In 2019 zal alles, van onze kleerkast tot in het interieur - in het teken staan van koraalrood.

“Living coral 16-1546 is een schakering van oranje met een gouden ondertoon, die de warmte, voeding en beschutting van koraalriffen weerspiegelt in het leven diep in de zee”, zegt vertelt Laurie Pressman, vice-president van het Pantone Color Institute aan Time. Pantone merkt op dat de selectie van dit jaar symbool staat voor een “aangeboren behoefte aan optimisme en vreugdevolle bezigheden.”

Foto: Instagram

De tint moet ook tegengewicht bieden aan de sterk gedigitaliseerde wereld. “Omdat we zo verbonden zijn met iets dat niet echt is, onze technologie, moeten we op zoek naar evenwicht. En het kan niet echter worden dan een kleur met een link naar pure natuur.” Het koraalrood volgt ultraviolet, een ode aan overleden muzikant Prince, op als kleur van het jaar.