Primeur voor Luxemburg: als eerste land ter wereld openbaar vervoer helemaal gratis

Luxemburg gaat, als eerste ter wereld, het openbaar vervoer in heel het land gratis maken. De maatregel gaat vanaf komende zomer in.

De nieuwe regering van Luxemburg wil werk maken van een beter milieu en wil ook een einde maken aan de grote verkeersopstoppingen in de hoofdstad van het Groothertogdom. Luxemburg Stad heeft te lijden onder de ergste verkeerscongestie ter wereld. Er wonen zo’n 110.000 mensen, maar nog eens 400.000 anderen komen er dagelijks werken. Bovendien komen er ook nog eens dagelijks 200.000 mensen die in Duitsland, ons land of Frankrijk leven naar Luxemburg.

Deze zomer besliste de regering al om het openbaar vervoer gratis te maken voor kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Sowieso was het publieke transport in Luxemburg al niet duur: om 2 uur gebruik te maken van het openbaar vervoer, moeten reizigers nu maar 2 euro neertellen. Een ticket waarmee je heel de dag gebruik kan maken van alle soorten openbaar vervoer in Luxemburg kost nu 4 euro.

En binnenkort zal dus iedereen gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen in het Groothertogdom. De maatregel gaat in vanaf volgende zomer. Wat er dan gedaan wordt met het de huidige onderverdeling tussen eerste klasse en tweede klasse in de trein, en de bijbehorende prijsverschillen, is nog niet duidelijk.

Xavier Bettel, die woensdag werd ingehuldigd voor een tweede ambtstermijn als premier had tijdens de verkiezingscampagne van milieu een prioriteit gemaakt.