Een skinny jeans, recht model of exemplaar met brede pijpen… Blue jeans blijft voor iedereen favoriet. Op zoek naar een nieuw exemplaar? Dit zijn de vier meest gemaakte fouten bij het kopen van een jeans en zo kan je ze vermijden!

Je kiest het foute model

Of een bepaald model jeans nu in de mode is of niet, het is belangrijker om naar je eigen lichaam te kijken. Niet iedereen staat even goed met een klassieke bootcut of skinny jeans! Wil je je benen optisch langer lijken? Of net je billen een boost geven? Probeer zoveel mogelijk verschillende modellen uit in de paskamer om te zien wat jou écht staat.

Je kijkt enkel naar de maat

Bij jeans zitten de kledingmaten net iets anders in elkaar dan bij gewone broeken of rokken. Elk merk hanteert een andere pasvorm en baseert zich dus ook op een afwijkende matentabel. De oplossing? Neem zeker 5 extra maten mee in de paskamer, zowel groter als kleiner. Vertrouw op je eigen lichaamsvormen in plaats van de maten op het label!

Je kiest het verkeerde materiaal

Niet enkel de pasvorm en de maat zijn heel belangrijk wanneer je investeert in een nieuwe jeans, ook de materiaalkeuze is iets wat je in het achterhoofd moet houden. Ladies met iets zwaardere benen kiezen best voor een zo dik mogelijke denim variant. Je curves in de kijker zetten? Dat doe je met een stretchbroek. Tip: zorg ervoor dat er minstens 2% elastan in je exemplaar zit, hierdoor verklein je de kans dat je broek gaat uitrekken.

Je kijkt niet naar de wassing en de broekzakken

Enkele strategische kleurverschillen in je jeans kunnen wonderen doen. Hoe lichter de kleur van je wassing, hoe meer de vorm van je billen en benen wordt geaccentueerd. Plekken die je net niet wil accentueren, camoufleer je het best met een iets donkerdere wassing. Ook de broekzakken dragen bij tot the perfect jeans. Iets vollere billen krijg je door kleine zakken te dragen, normale of grote zakken staan dan weer het mooist bij rondere billen.