LIVE. Houdt KRC Genk de punten thuis tegen KV Kortrijk?

Competitieleider KRC Genk ontvangt vanavond in de Luminus Arena KV Kortrijk. 'De Kerels' pakten na de komst van trainer Yves Vanderhaeghe 6 op 6 en plaatsten zich ten koste van Zulte Waregem voor de kwartfinales van de Croky Cup. Dient blauw-wit Vanderhaeghe zijn eerste nederlaag toe? Of verliest Genk na de nederlaag tegen Cercle voor de tweede keer op een rij punten in eigen huis? Volg de wedstrijd hier live vanaf 18 uur.

