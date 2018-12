De Sint op bezoek in de Europaschool

Kolderbos

Genk - Hoog bezoek in de Europaschool! De Sint en zijn pieten werden er verwacht. De kinderen hadden al enkele weken toegeleefd naar deze dag. Ze hadden een dansje of lied geoefend, gekleurd en geknutseld.

Wat waren de kinderen van de Europaschool blij dat het eindelijk zover was! De Sint kwam aan met de schoolbus en werd verwelkomd door de kinderen die een erehaag vormden. Snoep en koekjes vlogen in het rond terwijl de gekke pieten fratsen uithaalden. De stoel voor de Sint stond al klaar en terwijl een flinke leerkracht voor een keer de staf mocht vasthouden, brachten de kinderen hun stukjes. De pieten probeerden mee te doen met de kinderen die hun dansje deden, zongen of een instrument speelden. Maar de kinderen waren duidelijk beter voorbereid. De Sint is weer vertrokken, maar de kinderen hebben nog veel speelplezier met alles wat hij bracht.