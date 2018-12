Zes maanden met volledig uitstel is de straf die een 31-jarige man uit Henegouwen donderdag in Hasselt kreeg voor de aankoop van een Glock-pistool met geluidsdemper. Zijn boete van 3.000 euro moet hij wel effectief betalen.

De man trok de aandacht van de speurders omdat hij ten tijde van de aanslagen in Brussel op zoek was naar het wapen via het darkweb. De vader van een kind van 2 jaar voelde zich onveilig na ...