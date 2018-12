‘Girl’ van Lukas Dhont maakt kans op een Golden Globe

Regisseur Lukas Dhont mag zich in de handen wrijven: zijn film ‘Girl’ werd namelijk genomineerd voor een Golden Globe in de categorie ‘Niet-Engelstalige Film’. ‘Girl’ is het regiedebuut van Dhont, maar hij maakte er meteen wel wereldwijd indruk mee.

“Ik ben de Hollywood Foreign Press Association (de organisatie achter de Golden Globes, nvdr.) bijzonder dankbaar”, laat regisseur Lukas Dhont weten in een eerste reactie. “Het is een grote eer om in het gezelschap te mogen zijn van zo’n fantastische filmmakers. Girl ligt me enorm na aan het hart. Het is een film ontstaan uit een vriendschap die erg belangrijk is voor mij. Iedereen die mij geholpen heeft Girl tot leven te brengen wil ik vastpakken en in hun oor fluisteren: Golden. Globe. Nominatie.”

Op zijn wereldpremière op het filmfestival van Cannes werd de film meteen goed onthaald. Dhont kreeg toen onder meer al de Caméra d’Or mee naar huis: de prijs voor beste speelfilmdebuut. Hoofdrolspeler Victor Polster werd bekroond met de Prijs voor Beste Acteerprestatie.

Sindsdien volgden tientallen selecties voor grote internationale festival. Victor Polster werd sinds Cannes al een handvol keer bekroond voor zijn acteerprestatie en de film werd ook al drie keer genomineerd voor de European Film Awards. In januari weten we ook of ‘Girl’ kans maakt op een Oscar in de categorie ‘Beste Niet-Engelstalige Film’.

Maar eerst de Golden Globes dus. Die worden uitgereikt op 6 en 7 januari.