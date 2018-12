LIVE. Marrakech-crisis gaat voort: gaf regering begin oktober al groen licht voor Migratiepact?

De politieke crisis rond het VN-migratiepact duurt voort. Premier Michel gaat naar Marrakech, maar N-VA wil niet dat hij daar zegt dat hij in naam van de regering aanwezig is. Intussen duiken documenten op die moeten bewijzen dat de beslissing om het VN-migratiepact eigenlijk al begin oktober is gegeven, mét toestemming van de N-VA.