Deze moto komt niet uit de garage, maar uit de printer

Dit is NERA, de eerste moto die volledig uit 3D-geprinte onderdelen bestaat. Het is ontworpen door het Duitse bedrijf NOWlab en rijdt met een band zonder lucht.

Enkel de elektrische componenten zoals de motor of de lichten komen niet uit de printer, al de rest wel. Zo werd het wiel letterlijk heruitgevonden, want die bestaat niet uit rubber en er komt geen lucht aan te pas. NOWlab koos voor een geometrisch ontwerp dat alle schokken tijdens de rit moest kunnen opvangen (zie foto onderaan).

NERA werd ontwikkeld door Marco Mattia Cristofori en Maximilian Sedlak van NOWlab. Zij willen aantonen wat er met nieuwe materialen en de juiste technologie allemaal mogelijk is. Hoewel het nog wachten is vooraleer ontwerpen zoals NERA in massaproductie kunnen gaan.