Beke: “Er hoeft helemaal geen probleem te zijn”

De regering zou zich beter bezighouden met de problemen op de arbeidsmarkt en met de lonen van de mensen in plaats van dat partijen terug komen op eerder gemaakte afspraken onder druk van extreem rechts. Dat zei CD&V-voorzitter Wouter Beke gisteravond in de studio van het TVL-Nieuws in een reactie op de regeringscrisis. “N-VA zei dat de premier niet naar Marrakech mag gaan, wel hij gaat. N-VA heeft gezegd uit de regering te stappen als de premier naar Marrakech gaat. Awel, hij gaat en N-VA neemt geen ontslag.” zo relativeert Beke de crisis.