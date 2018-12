Nu Sinterklaas het land uit is, is het tijd om de kerstboom in je huiskamer te halen. Geef jij veel geld uit aan je kerstboom?

Met kerstmis in aantocht zijn we op zoek naar de duurste kerstboom in Limburg. Ben jij of ken jij iemand die gemakkelijk honderden euro’s uitgeeft aan zijn kerstboom? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vermeld ook zeker uw naam en telefoonnummer.