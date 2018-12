De verleider heeft zichzelf heruitgevonden: de player is passé, kijk uit voor de softboy

De softboy maakt zijn intrede in de datingwereld. Hij is zachtaardig, empathisch en zelfs een tikkeltje emotioneel, maar net als een player is hij maar uit op maar één ding: seks. Toch zijn er enkele dingen die hem door de mand doen vallen…

De Urban Dictionary beschrijft de zogenoemde softboy, die aan een opmars bezig is, als een fuckboy zonder de kenmerkende zelfzekere houding. Integendeel: hij lijkt een emotioneel wezen te zijn met echte gevoelens én aandacht voor de jouwe. Het Britse Glamour gaat nog verder in die beschrijving. Dit type man antwoordt volgens het blad op al je berichtjes, biedt een luisterend oor, deelt zijn dromen en lijkt oprecht. Het is echter slechts een houding: hij hoopt met dit gedrag de weg naar je hart en vooral naar je bed vrij te maken.

Eens hij zijn doel heeft bereikt, gaat hij verder...alleen. Vermoedelijk neemt deze kerel de schuld op zichzelf en zegt hij erbij dat zijn situatie op het moment te complex is, of dat hij de dingen op een rijtje moet zetten. Het gevolg: de andere (verliefde) partij blijft extra verweesd achter omdat de - weliswaar misleidende - emotionele band zo echt en sterk leek.

Hoe herken je hem?

Maar hoe kan je tijdens een date in hemelsnaam inschatten dat je met een softboy te maken hebt in plaats van een oprechte, lieve man? Moeilijk, al zijn er enkele duidelijke signalen die je kunnen waarschuwen. Als de persoon in kwestie beklemtoont dat hij je nooit pijn zou doen en hij nog nooit zo’n sterke gevoelens voor iemand heeft gekoesterd, bijvoorbeeld, is het geen overbodige luxe om zijn woorden kritisch te interpreteren. Dit zeggen impliceert net dat hij wellicht wel al harten gebroken. En neen, je bent hoogstwaarschijnlijk niet de eerste die hij op emotioneel niveau probeert te bespelen.

Plots spoorloos

Een softboy is in staat om zijn leugens om bestwil te geloven. Als het aankomt op echte beslissingen maken, zoals in een relatie stappen, krijgt hij plots een paniekaanval en bestaat de kans dat hij plots niets meer van zich laat horen. Het Instagram-account Beam Me Up Softboi bundelt sms’jes van mannen die de emotionele kaart trekken om te scoren, in de hoop vrouwen inzicht te geven van hun aanpak. Die werkwijze is in sommige gevallen wel erg anders (lees: overdreven, beredeneerd creatief en sentimenteel) dan die van gevoelsmensen pur sang. Oordeel vooral zelf.