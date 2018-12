Banneuxwijk houdt sinterklaasfeest voor Jong en oud

Banneux

Hasselt - Op zondag 2 december deden de Sint en zijn Pieten hun intrede in de Banneuxwijk. Om 13.30 uur was dj Piet al aanwezig, gevolgd door de vaste clown van de Sint Zaminoz. Deze twee hebben de kinderen vakkundig klaar gestroomd voor de aankomst van de Sint.

Tegen 15 uur konden een 60-tal kinderen genieten van d intrede van de Sint en zijn Pieten. Na het zingen van de liedjes kwam clown Zaminoz in actie. Hij haalde wat rare kuren uit, en ook de Sint heeft er van genoten. De kinderen mochten ook persoonlijk voor de goede sint zingen en er werd zelfs een tutje binnen gebracht, dat bracht dan ook een applaus met zich mee in de zaal.

Tijdens het uitdelen van de snoepzakjes werd er door de Pieten en Sint goed geluisterd naar de wensen van de kinderen en werd er ook in het boek gekeken. Daarna gaf de Sint nog drie extra prijzen weg (geschonken door JOJO) en nog eens een extra snoepzakje. Toen dj Piet het afscheidslied inzette, waren de kinderen zeer ongelukkig. Maar dankzij Zaminoz en dj Piet hebben ze toch nog wat op het podium gedanst.

Volgend jaar komt de Sint terug op zaterdag 16 november of zondag 17 november. Vzw Banneuxwijk nodigt ook dan weer iedereen uit. Vereningen of scholen die willen samenwerken, mogen dat melden via de Facebookpagina van de vzw.