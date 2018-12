Wetsontwerpen over steun aan slachtoffers terrorisme krijgen groen licht in commissie

De Kamercommissie Justitie heeft deze week een reeks wetsontwerpen goedgekeurd die de steun aan slachtoffers van terrorisme moeten verbeteren. Het gaat om financiële ondersteuning en hulp bij de behandeling van hun dossier. De teksten moeten nog langs de plenaire Kamer passeren.

Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 hebben de slachtoffers zich meermaals beklaagd over de moeilijkheden die ze tegenkwamen tijdens de procedure om een schadevergoeding te bekomen. De onderzoekscommissie die na de aanslagen in de Kamer het levenslicht zag, verwees daar ook naar. Zo was sprake van te veel instanties, een veelvoud aan medische expertises en administratieve procedures.

Een eerste hervorming moet de werking van de Slachtoffercommissie verbeteren en de hulp uitbreiden. Er komt bijvoorbeeld een afzonderlijke sectie terrorisme met een alleenzetelende voorzitter. Het plafond noodhulp gaat omhoog van 30.000 naar 125.000 euro. Bedoeling is dat de Commissie snel een eerste hulp kan bieden voor de eerste kosten. Daarnaast voorziet het ontwerp een vorm van subrogatie om verzekeraars terug te betalen indien zij al zijn tussengekomen. Niet-residenten zullen voortaan ook kunnen genieten van het ‘statuut van nationale solidariteit’.

Een andere wettekst slaat op de slachtoffers van cold cases, zoals rond de Bende van Nijvel. Er komt een nieuwe schadepost voor uitzonderlijke schade, indien het strafonderzoek al minstens tien jaar aansleept, zonder dat de daders en hun motieven bekend zijn. De Slachtoffercommissie kan uitzonderlijke hulp tot 125.000 euro toekennen. Die hulp dienen voor advocatenkosten door de lange procedure of voor psychologische bijstand.

“Slachtoffers en hun familie zullen sneller geholpen worden en zich minder verloren voelen in de administratieve procedures”, reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Wie met zoveel leed te maken krijgt moet in de eerste plaats niet bezig zijn of hij of zij de rekeningen van het ziekenhuis wel zal kunnen betalen.”

Het aantal dossier na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek ligt op 682. In totaal werd bijna 2 miljoen euro aan noodhulp toegekend. In het dossier van de Bende van Nijvel is sprake van zowat 100 dossiers en 2,36 miljoen euro aan toegekende hulp.