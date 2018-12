Francken geeft in volle Wetstraathoogspanning goedkeuring aan gemeenten om gesloten opvangplaatsen weer te openen

De gemeenten mogen de opvangplaatsen voor asielzoekers die eind dit jaar zouden sluiten, toch openhouden van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De gemeenten hebben daarover gisteravond - een paar uur nadat Francken dit in volle Wetstraathoogspanning goedkeurde - een brief gekregen.

Francken had in maart aangekondigd dat van de 8.272 plaatsen die er toen waren in de lokale opvang die dor gemeenten wordt georganiseerd, er zo’n 4.000 moesten verdwijnen. Francken wilde vooral de lokale ...