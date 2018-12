Zo zien astronauten hun collega’s aankomen in de ruimte

Een raketlancering bekijken van op aarde is één ding, getuige zijn van diezelfde raketlancering vanuit de ruimte een heel ander. Dat blijkt uit foto’s en een video die de Duitse astronaut Alexander Gerst kon maken vanuit het Internationaal Ruimtestation. “Ik kan nog altijd moeilijk geloven dat daar mensen in zitten.”

“Onze vrienden, op weg hierheen. De essentie van de ruimtevaart, in een timelapse die de lancering van de Soyuz MS 11 lancering toont. Ik kan nog altijd niet begrijpen dat er mensen bovenaan die witte streep meerijden in de grote zwarte leegte”, zo schreef Gerst op Twitter.

Maandag werd de Soyuz-capsule gelanceerd met daarin drie nieuwe bewoners voor het Internationaal Ruimtestation: Nasa-astronaute Anne McClain, de Canadees David Saint-Jacques en de Russissche Oleg Kononenkoof. Gerst heette hen alvast hartelijk welkom in de ruimte.

Congratulations to the Russian Space Agency @roscosmos and all international partners for a flawless launch of #SoyuzMS11. And welcome to space, @Astro_DavidS, @AstroAnnimal and Oleg! #Exp57 #Exp58 #Horizons pic.twitter.com/rzEjtm2PcO