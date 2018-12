De man van eerste provinciale: E. Mechelen a/d Maas-spits Peppe De Luca

Peppe De Luca is geen spits die het van zijn snelheid moet hebben. Zijn voornaamste kwaliteit is zijn balvastheid, waardoor hij z’n ploegmaats in de mogelijkheid stelt aan te sluiten. Gescoord heeft hij dit seizoen nog niet veel. Vier goals om precies te zijn. “Ik heb spelers rondom me nodig die me de bal aanreiken”, weet de centrumspits van E. Mechelen a/d Maas van zichzelf.

De Luca komt dus het best tot zijn recht als hij omringd is door snelle flanken. Vorig seizoen maakte hij er elf en twee jaar geleden, toen Eendracht promoveerde, 21. Daarbovenop liet hij toen ook veertien ...