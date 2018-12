Aanklager vordert 25 jaar voor dodelijke steekpartij van zwangere vriendin: “Door mij hebben die kinderen geen moeder meer”

Tongeren / Hasselt -

Aanklager Björn Backx heeft vanmiddag voor het Tongerse assisenhof 25 jaar gevangenisstraf gevraagd voor Andy Olymph (44), voor de dood van zijn zwangere vriendin Naftaly (27) in hun flat aan het Hasseltse Helbeekplein. De verdediging had wel verzachtende omstandigheden gevonden om daar een paar jaartjes vanaf te doen: “Als leed een deel van straf is, dan heeft hij zichzelf al gestraft”, verwees meester Jan Swennen naar het feit dat de Surinamer door zijn vlucht voorgoed in de rolstoel zal zitten.