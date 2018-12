Sintsecretariaat heeft handen vol met 300.000 brieven: “Soms vragen ze naar overleden familielid”

De medewerkers van het sintsecretariaat van bpost hebben momenteel de handen meer dan vol met het beantwoorden van de zowat 300.000 brieven die kinderen naar de sint sturen tussen half november en half december op zijn officiële adres (De Sint, Spanjestraat 1, in 0612 Hemel). “Het sintsecretariaat telt op de huidige piekperiode zo’n 30 tot 35 medewerkers”, zegt Barbara Van Speybroeck van bpost. “Zij beginnen eraan rond 11 november, het feest van Sint-Maarten, en blijven in het getouw tot half december.”

Het is volgens de woordvoerster van het postbedrijf een traditie die al vele jaren meegaat en die bpost zelf ook heel belangrijk vindt om mee in stand te houden. “Elk kind krijgt op zijn naam een bedankbriefje van de sint en een kleur- en spelletjesboekje, voor de scholen zit er een speelposter bij.”

“Scholen sturen soms 100 tot 150 brieven van kinderen tegelijk binnen”, aldus de woordvoerster. “Heel veel kinderen hebben er ook dit jaar weer aan gedacht om de sint te helpen bij de keuze van zijn cadeautjes door foto’s van poppen, speelgoedtreintjes en stripfiguurtje uit te knippen uit de catalogussen van speelgoedwinkels. Daarnaast zijn er ook weer vele karrenvrachten vol tekeningen en gedichtjes speciaal voor de sint.”

“Huisdier van plastic”

De wensen die de kinderen formuleren, zijn soms ontroerend. Zo vragen ze wel eens naar een overleden familielid, of ook wel naar een gestorven huisdier. “Wat dat laatste betreft, vragen ze soms een nieuw hondje of poesje. De hand van papa of mama in de finale formulering van de brief is te herkennen aan het feit dat er vaak bijgeschreven is dat het huisdier gerust van plastic mag gemaakt zijn”, aldus Van Speybroeck.

Opmerkelijk is nog dat heel veel kindjes hun tuutje opsturen naar de sint. En dit jaar was er ook een heel lieve brief in braille bij.