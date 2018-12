Hoe (on)gezond zijn kant-en-klaarmaaltijden nu echt? “Let op met pasta of puree”

Niet veel tijd om te koken, dan kies je misschien af en toe voor een snelle hap. In ‘Over Eten’ op Eén kochten Kobe Ilsen en Danira Boukhriss twee winkelkarren kant-en-klaarmaaltijden, goed voor in totaal honderd gerechten. De hamvraag: zijn ze eigenlijk ongezond of vallen sommige maaltijden eigenlijk best mee?

Alle gerechten werden samen met Rosa Luyten, verbonden aan het Vlaams Instituut Gezond Leven, geanalyseerd aan de hand van de zogenoemde Nutri-Score. Deze graadmeter wordt berekend op basis van 100 gram van het product in kwestie. Zitten er voldoende gezonde voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen in? En bevatten ze ook te beperken en dus minder gezonde bestanddelen zoals vetten en suikers? Vervolgens krijgt het product een score - van A tot E - op een gekleurde tabel. De linkse categorieën in het groen zijn gezond, hoe meer je naar rechts gaat, hoe slechter de score. (lees verder onder de video)

De Nutri-Score, een goede parameter?



Uit de observatie van de honderd kant-en-klaarmaaltijden blijkt dat er zestien een A-score krijgen en dus best gezond zijn. Nog eens 50 maaltijden kregen een B-score en zijn dus relatief gezond. Precies 30 maaltijden krijgen een C-score en zitten in de gevarenzone, 4 gerechten zijn dankzij hun D-score ronduit ongezond.

De Nutri-Score, die tegenwoordig op verpakkingen staat, is volgens veel experts echter een twijfelachtige graadmeter. “De labels zijn een handige indicatie om op te selecteren in de winkel, maar ze zijn geen perfecte parameters. De Nutri-Score kijkt naar de samenstelling van een product, maar het gebrek is dat ze niet naar de hoeveelheid kijkt. De aanvullende parameter moet van jezelf komen: deel je bord in volgens de vereisten van een ideale maaltijd. Die bestaat uit een half bord groenten, een kwartje ervan reserveer je voor vlees of vis, nog een ander kwartje voor koolhydraten”, zegt Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA.

De kant-en-klaarmaaltijd 2.0

De diëtist bevestigt dat kant-en-klaarmaaltijden anno 2018 niet allemaal over dezelfde kam kunnen worden geschoren. “Vroeger bestonden de gamma’s vooral uit snacks zoals pizza’s, spaghetti en lasagne met een dikke kaassaus. Die zijn te vermijden. Maar het aanbod is uitgebreider en de technologie om hapklare maaltijden te ontwikkelen is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Vandaag liggen er kant-en-klaarmaaltijden in de winkel die wél evenwichtig zijn. Producenten hebben ook gezocht naar manieren om het voedsel langer te bewaren, zonder er al te veel bewaarmiddelen aan toe te voegen.”

Toch zijn er enkele belangrijke verschillen met zelf een maaltijd bereiden. “Als je zelf kookt, kan je de juiste verhoudingen respecteren. Aan een box of klaargemaakt schoteltje kan je weinig aanpassingen aanbrengen - je zit nu eenmaal met die vaste hoeveelheden en daar zitten nog vaak te weinig groenten bij. Het is oké om af en toe een kant-en-klaarmaaltijd te eten, maar kies dan bij voorkeur niet voor de gerechten met veel sauzen, of puree (lees: extra boter) die het geheel sappiger moeten maken. Ga voor pure componenten, dan hoef je geen schrik te hebben dat je zal bijkomen. Een ander probleem dat je kan vermijden als je zelf achter het fornuis kruipt: afval. Veel kant-en-klaarmaaltijden worden niet ecologisch verpakt."



Opwarmen in de microgolfoven

Maak je trouwens geen zorgen als je eten opwarmt in de microgolf. Het is een hardnekkige mythe dat voedsel in het toestel vitaminen verliest. Sommige ingrediënten spelen net hun vitaminen kwijt als je ze in kokend water legt.