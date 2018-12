Cynische Sagan lijkt wielrennen beu: “Blij dat het nog maar een paar jaar duurt”

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) lijkt de wielerwereld grondig beu. “Het is mij soms gewoon te veel. Ik ben blij dat het nog maar een paar jaar duurt”, liet een opvallend bittere Sagan zich ontvallen in een gesprek met wielermagazine Fiets.

Drievoudige wereldkampioen wielrennen Peter Sagan is nog altijd maar 28, maar lijkt het nu al gehad te hebben met het wielercircus. Het voortdurende reizen en de toenemende druk op zijn persoon doen hem vroegtijdig hunkeren naar zijn rennerspensioen.

“Het wielrennen is anders geworden”, vertelt de Slovaak. “Door de vele wedstrijden en het vele reizen. Dan zit ik in een hotel en weet ik niet eens meer of ik in België, Amerika of Frankrijk ben. Het is mij soms gewoon te veel. Ik ben blij dat het nog maar een paar jaar duurt. Het is onmogelijk voor mij om nog vijftien jaar in deze wielerwereld te moeten doorbrengen.”

Foto: EPA-EFE

Niet voor het eerst

De uitspraken van Peter Sagan, die afgelopen zomer scheidde van de moeder van zijn zoontje Marlon, sluiten aan bij het interview dat hij net voor het wereldkampioenschap wielrennen aan onze krant gaf. Daar liet hij al doorschemeren dat de tol van de roem begint te wegen.

“Ik kan verdomd genieten van momenten waarop ik een normaal leven leid. Omdat ze zo zeldzaam zijn”, zei hij toen. “Een voorbeeld? Weet je wat er voor deze jongen op het programma stond op de laatste avond van de Tour in Parijs? Een event van Bora-Hansgrohe met driehonderd genodigden. Tot twee uur ’s nachts.”

Ondanks zijn relatief jonge leeftijd kroonde Peter Sagan zich al drie keer tot wereldkampioen wielrennen en won hij al zes keer de groene trui in de Ronde van Frankrijk, een evenaring van het record van Erik Zabel. In september raakte bekend dat de Slovaak zijn contract bij Bora-Hansgrohe verlengde tot 2021.