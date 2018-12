Cardi B toont voor het eerst haar dochtertje

Hoewel ze al vijf maanden oud is, heeft Cardi B nu pas voor het eerst een foto van haar dochtertje Kulture met de wereld gedeeld. De rapster maakte woensdag ook nog bekend dat zij en haar echtgenoot, rapper Offset, na één jaar huwelijk uit elkaar gaan.

Rapster Cardi B houdt haar persoonlijke leven het liefst zoveel mogelijk uit de spotlights, maar na het nieuws over haar nakende scheiding heeft ze ook een schattige foto van haar dochtertje Kulture gedeeld. De kleine spruit werd in juli geboren en is het eerste kindje van de rapster. Haar echtgenoot heeft al drie kinderen uit vorige relaties.

