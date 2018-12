Engeland reageert enthousiast op langverwacht debuut Dendoncker: “Hij bestaat dus echt”

Vier maanden heeft hij erop moeten wachten, maar woensdagavond was het eindelijk zover. Rode Duivel Leander Dendoncker heeft eindelijk zijn competitiedebuut mogen maken voor het Engelse Wolverhampton. Hij mocht negen minuten meespelen in de 2-1-stuntzege tegen Chelsea en maakte een behoorlijke indruk. De eerste woorden van de spelersbeoordeling van Dendoncker in de plaatselijke krant? “Hij bestaat dus echt!”

Er zijn slechtere momenten om in te vallen. Geen minuut was Dendoncker gegund in de 1 op 18 die zijn club Wolverhampton de vorige maanden pakte, maar uitgerekend tegen het Chelsea van Belgisch kapitein Eden Hazard mocht hij bij een 2-1-voorsprong negen minuten voor het einde het veld in. Mee helpen de voorsprong vasthouden. Bij zijn eerste balcontact kreeg hij meteen de handen op elkaar door een fout uit te lokken. Is zijn carrière in de Engelse Premier League nu eindelijk van start gegaan?

First things first, vindt Express & Star. “Hij bestaat dus echt”, jubelt de plaatselijke krant. “Een onverwacht en langverwacht Premier League-debuut voor de Belg van 15 miljoen euro, die een spetterende eerste minuut genoot toen hij Loftus-Cheek het leven lastig maakte en een vrije trap afdwong. Hij verdiende zo meteen bewondering van de harde kern van Molineux (het stadion van Wolverhampton, nvdr). Hopelijk kan hij zich doorzetten en zijn carrière bij Wolverhampton lanceren.”

“Eentje om te onthouden”

“Eindelijk”, klinkt het ook bij de collega’s van The Birmingham Mail, die de Rode Duivel een 6 op 10 geven voor zijn korte invalbeurt. “Dendonckers late Premier League-debuut was er eentje om te onthouden. Hij ruimde alles op voor de verdediging en hielp zo mee de voorsprong vasthouden.”

Dendoncker ruilde op 9 augustus Anderlecht voor Wolverhampton, maar mocht tot gisteravond nog geen minuut spelen in de Premier League. In de Engelse League Cup kreeg hij wel twee keer zijn kans. Zowel tegen Sheffield Wednesday (0-2-zege) als tegen Leicester City (1-3-verlies) stond hij 90 minuten op het veld.