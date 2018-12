De Wever na cordon sanitaire-uitspraak van Magnette: “Logisch dat PS aan macht wil komen door ons uit te sluiten”

“We moeten weigeren om samen te werken met N-VA, net zoals we weigeren om samen te werken met Vlaams Belang.” Dat zei Paul Magnette, die donderdag werd voorgesteld als woordvoerder van PS voor de verkiezingscampagne, op het RTBF-programma La Première. “Dat PS terug aan het roer wil komen door N-VA uit te sluiten, is logisch. Maar uiteindelijk zal de Vlaamse kiezer daarover beslissen”, repliceert Bart De Wever.

Volgens Magnette heeft N-VA een aanval op de internationale bescherming van de mensenrechten ingezet. Met haar verzet tegen het VN-Migratiepact toont N-VA volgens Magnette eens te meer haar overwicht op de federale regering. “Er is geen sprake meer van een regering als de eerste minister wordt verhinderd om die regering te vertegenwoordigen.”

Een samenwerking met N-VA sloot de PS’er uit. “Er is geen verschil meer tussen N-VA en Vlaams Belang en we moeten dus uitsluiten met hen samen te werken.”

De Wever: “Logisch van de PS”

“Wij zijn zeer ontevreden met het migratiebeleid in Europa en de welkomstcultuur die Angela Merkel predikte”, reageert Bart De Wever. “Maar die onvrede zullen wij nooit omzetten in wrok tegen migranten zelf.

“We staan voor een streng, maar humaan beleid. We willen dat Europa eindelijk werk maakt van de beslissing om voor opvang te zorgen in eigen regio en een einde maakt aan de open grenzen van ons continent. Daarom kunnen wij het pact van Marrakesh echt niet aanvaarden. Dat PS hierin onze tegenpool is, is duidelijk.”

“Dat PS terug aan het roer wil komen door N-VA uit te sluiten, is logisch. Maar uiteindelijk zal de Vlaamse kiezer daarover beslissen.”

Europese lijst

Intussen raakte ook bekend dat Paul Magnette bij de verkiezingen van volgend jaar de Europese PS-lijst zal trekken. Dat maakt de partij donderdag bekend.

“Paul is specialist in de Europese materie en kent de Europese uitdagingen als geen ander”, schrijft partijvoorzitter Elio Di Rupo in een mededeling. “Hij heeft ook het offensief tegen CETA (het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Canada) gevoerd. Hij zal een uitstekende lijsttrekker zijn.” Het ledencongres moet zich in maart uitspreken over de lijsten.

Daarnaast wordt Magnette woordvoerder van de partij. “De actualiteit van de afgelopen dagen toont dat de verkiezingscampagne is gestart. Daarom stel ik ook voor dat Paul woordvoerder wordt tijdens de campagne”, aldus Di Rupo.

Oud-premier en Bergens kopstuk Elio Di Rupo, over wie eerder gezegd werd dat hij zou opkomen voor de Europese verkiezingen, maakte vorige week op televisie bekend dat hij de Kamerlijst in Henegouwen zou trekken. Dat was zeer tegen de zin van Magnette, die door verschillende PS-mandatarissen naar voren was geschoven om PS aan te voeren in die provincie. Magnette is in Wallonië erg populair in de peilingen.